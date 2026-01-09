A Taça da Liga de futsal abriu com uma surpresa em Braga, onde o Elétrico venceu por 3-2, com um golo apontado a 18 segundos do fim, depois de ter visto o adversário acertar por cinco vezes nos postes da sua baliza.

A equipa de Ponte de Sor foi a primeira a marcar na AMCO Arena, a meio do primeiro tempo por Henrique Vicente, servido de forma sublime por Telmo Sousa, mas os bracarenses acabariam por empatar a dois minutos do intervalo, por Neves, de bola parada.

O arranque da segunda parte foi intenso. Abriu com a expulsão do guarda-redes minhoto, Leandro Costa, por falta sobre Henrique Vicente, que acabaria por bisar no livre que se seguiu, num lance estudado em que os forasteiros foram capazes de tirar proveito da vantagem numérica na “quadra”.

Na resposta, Rafael Henmi fez o 2-2, na recarga a uma defesa incompleta de Diogo Basílio a remate de Vitão. O Sp. Braga foi em busca da reviravolta, acertou por cinco vezes nos ferros da baliza contrária, mas acabaria por sofrer o 3-2 a 18 segundos do fim, apontado por Telmo Sousa.

O Elétrico é a primeira equipa apurada para os quartos de final da Taça da Liga de futsal. Os restantes jogos da eliminatória inicial jogam-se no sábado, à exceção do Arsenal Maia-Rio Ave, agendado para domingo.