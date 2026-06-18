Erick Mendonça está de saída da equipa de futsal do Barcelona e recorreu à sua conta de Instagram para se despedir dos blaugrana.

«Três anos que passaram a voar. Foram, provavelmente os três anos mais difíceis da minha vida, mesmo que muitos não o imaginem», começou por escrever o jogador que vai regressar ao Sporting na próxima época.

O fixo português afirmou que, no decorrer desse período, deixou o clube da sua vida, o Sporting, foi pai e perdeu pessoas importantes.

«Foram três anos estranhos, com momentos muito bons e outros nem tanto. Com poucas alegrias desportivamente, mas com muitas vitórias pessoais», declarou o campeão do mundo em 2021 pela equipa das quinas.

Natural de Guadalajara (México), mas internacional luso, agradeceu o apoio dos adeptos culés e deixou o futuro em aberto: «O melhor está por vir. E, sobretudo, junto dos nossos.»

De recordar que Erick jogou ao longo de sete épocas na equipa principal do Sporting e por lá conquistou diversos títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões.