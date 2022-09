A seleção espanhola de futsal bateu a anfitriã Argentina (3-0) na última madrugada, nas meias-finais da Finalíssima, marcando encontro com Portugal - que tinha vencido o Paraguai - na derradeira partida.

Raúl Campos, ex-Benfica, bisou (6m e 15m) e o guarda-redes Didac Plana (40m) fez o outro golo da partida ante a campeã da América do Sul.

O duelo decisivo está marcado para as 20h45 do próximo domingo, no Parque Roca, em Buenos Aires.

Recorde-se que Espanha foi chamada para substituir a Rússia, finalista vencida do último Europeu, devido à guerra na Ucrânia.

A Finalíssima, refira-se, é uma prova organizada por UEFA e CONMEBOL que reúne campeões e finalistas vencidos do Europeu e da Copa América, numa 'final four'.

O resumo do triunfo espanhol: