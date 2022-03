O Europeu feminino de futsal, agendado para de 25 a 27 de março, em Portugal, foi adiado pela UEFA devido à guerra na Ucrânia, que era, além da seleção lusa, da Espanha e da Rússia, uma das quatro participantes na ‘Final Four’.

Na tarde desta quinta-feira, já de forma oficial, a Real Federação Espanhola (RFEF) pronunciou-se sobre a decisão da UEFA sobre a competição, ao anunciar a convocatória da sua seleção para a concentração deste mês.

«O objetivo inicial desta convocatória era trabalhar na preparação da próxima fase final do Europeu, que iria realizar-se na cidade portuguesa de Gondomar, de 25 a 27 de março. No entanto, a UEFA decidiu adiar a final a quatro do título continental devido à guerra na Ucrânia. A UEFA notificará todas as federações da nova data escolhida para a celebração do Europeu feminino de futsal em Portugal 2022», refere o organismo espanhol.

Portugal continua nesta altura a trabalhar com 15 atletas, mas sabe desde já que não vai haver Europeu nas datas originais.

A seleção comandada por Luís Conceição iria defrontar a Rússia nas meias-finais, enquanto a Espanha mede forças com a Ucrânia na outra meia-final da segunda edição do Europeu.

O Maisfutebol apurou que as atletas da seleção nacional vão ser dispensadas dos trabalhos a seguir aos jogos com o Brasil, agendados para 18 e 19 de março, em Gondomar.