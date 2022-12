O Pavilhão Multiusos de Gondomar vai receber as decisões da Taça da Liga de futsal 2023, no masculino e no feminino, confirmou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A final a oito da Taça da Liga masculina realiza-se entre 26 e 29 de janeiro, sendo que a final a quatro feminina está agendada, no calendário de época da FPF, para 28 e 29 de janeiro.

O Multiusos de Gondomar tem capacidade para 4.440 espetadores e já recebeu várias provas organizadas pela FPF.

O alinhamento da final a quatro feminina já está definido, de acordo com o fim da primeira volta da Liga, colocando frente a frente, nas meias-finais da Taça da Liga, o primeiro ao quarto classificado e o segundo ao terceiro. Assim, o Benfica defronta a Novasemente e o Nun’Álvares joga frente ao Sporting. O Nun’Álvares, equipa do concelho de Fafe, é o atual detentor do título: ganhou a edição de 2022, a segunda, depois do êxito do Benfica em 2021.

Já no masculino, a final a oito está por definir, dado que a primeira eliminatória, correspondente aos oitavos de final, vai jogar-se a 7 de janeiro de 2023.

Os oitavos de final são disputados pelas 12 equipas da Liga (de acordo com a respetiva classificação ao final da primeira volta), mais os dois melhores classificados em cada uma das duas séries da 2.ª Divisão Nacional ao fim da primeira fase, que é disputada a uma volta. O alinhamento dos oitavos ainda não está totalmente definido, algo que vai acontecer este fim-de-semana, com a 13.ª e última jornada da primeira fase da 2.ª Divisão.

Alinhamento dos oitavos de final da Taça da Liga masculina:

2.º da série Norte 2.ª Divisão – Benfica (1.º da Liga)

2.º da série Sul 2.ª Divisão – Sp. Braga/AAUM (2.º da Liga)

1.º da série Norte 2.ª Divisão – Sporting (3.º da Liga)

Torreense (1.º da série Sul 2.ª Divisão) – Eléctrico (4.º da Liga)

Quinta dos Lombos (5.º da Liga) – Futsal Azeméis (12.º da Liga)

Caxinas (6.º da Liga) – Candoso (11.º da Liga)

Leões de Porto Salvo (7.º da Liga) – Portimonense (10.º da Liga)

Ferreira do Zêzere (8.º da Liga) – Fundão (9.º da Liga)

Resta referir que os adversários do Benfica e Sporting, saídos da série Norte, vão ser dois destes cinco: Nun’Álvares, Paços de Ferreira, Dínamo Sanjoanense, Modicus ou Póvoa Futsal. O adversário do Sp. Braga pode ser Belenenses ou Burinhosa, algo que ficará confirmado no sábado.

O Sporting é o atual detentor da Taça da Liga masculina: venceu quatro das sete edições. O Benfica venceu três.