A seleção portuguesa de futsal feminino garantiu a presença no Campeonato da Europa, ao vencer a Itália por 5-1, em Fafe, no último jogo do Grupo 3 de qualificação.

Após as goleadas sobre Bielorrússia (14-0) e Eslovénia (12-0), a equipa lusa conseguiu uma terceira vitória.

Vice-campeã europeia em 2019 e 2022, a seleção portuguesa vai estar novamente no Campeonato da Europa, a disputar em março de 2023.