Futsal: goleada à Bélgica apura Portugal para as meias-finais
Seleção Nacional supera susto inicial e encontra a França na próxima eliminatória
Portugal venceu a Bélgica por 8-2 e avança para as meias-finais do Campeonato da Europa de futsal, onde vai defrontar a França.
Os belgas até marcaram primeiro, num autogolo de Pany Varela, mas Bruno Coelho, o mesmo Pany Varela, que completou um hat-trick, André Coelho, Rúben Góis, Lúcio Rocha e Pauleta consumaram a reviravolta lusa no marcador.
Jorge Braz bem tentou alertar para os perigos do adversário, que provou ser uma equipa boa de bola, mas não conseguiu evitar uma entrada em falso de Portugal, que se viu mesmo em desvantagem ao minuto 8, numa infelicidade de Pany Varela que fez autogolo quando tentava afastar um passe de Omar Rahou.
Depois entrou em cena o guarda-redes Vrancken, que adiou o quanto pôde o golo português. Foram muitas as intervenções no número 1 da Bélgica, que também contou com o auxílio do poste ao minuto 13, que travou um remate forte de Diogo Santos.
Porém, no seguimento dessa jogada, a Seleção Nacional acabaria mesmo empatar, pelo capitão Bruno Coelho, com um desvio ao segundo poste a passe de Afonso Jesus.
Portugal intensificava o domínio em busca da reviravolta, mas ainda apanhou um susto quando Dillien se isolou perante Bernardo Paçó, que saiu bem da sua baliza para fazer a mancha (15m).
A resistência belga ruiu na reta final da primeira parte, quando Pany Varela (17m) e André Coelho (19m), ambos a passe de Erick Mendonça, voltaram a marcar para Portugal. Dois belos golos, o primeiro pela potência do remate, o outro pela jogada.
Logo a seguir ao 3-1, os portugueses ainda beneficiaram de um livre direto, pela sexta falta da Bélgica, mas Vrancken opôs-se bem ao remate de Bruno Coelho.
A eliminatória ficou resolvida no início da segunda parte, quando Rúben Góis (23m), Pany Varela (25m) e Lúcio Rocha (29m) deixaram o marcador em 6-2.
Mas isso não significou que a Bélgica tivesse ficado fora do jogo. A equipa de Karim Bachar deu sempre boa réplica e, depois de Buyl ter acertado no poste (28m), reduziu por Abbou, que jogou os últimos 10 minutos como guarda-redes avançado.
A estratégia belga causou problemas à defesa lusa, que viu-se e desejou-se em alguns momentos para manter a sua baliza a salvo. É claro que o maior risco assumido pela Bélgica acabaria por abrir vias rápidas de acesso à sua baliza, tendo Portugal aproveitado para fechar o marcador já dentro do último minuto por Pauleta, que se estreou a marcar no Euro, e Pany Varela, que completou o hat-trick.
Portugal, que corre pelo terceiro Europeu consecutivo, fez o que lhe competia nos quartos de final, venceu com autoridade e prepara-se para defrontar a França, nas «meias».
