Portugal venceu os Países Baixos por 4-2, esta quarta-feira, em jogo da 2.ª jornada da ronda principal da qualificação para o Europeu 2026, numa noite histórica para João Matos, que se tornou o mais internacional de sempre por Portugal, com 209 jogos, ultrapassando Arnaldo Pereira.

A equipa treinada por Jorge Braz chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças ao golo de Tiago Brito, aos 15 minutos.

Na segunda parte, Diogo Santos fez o 2-0 aos 22 minutos. Os neerlandeses, porém, conseguiram chegar ao empate, com golos de Ismail Ouaddouh (27m) e Tevfik Ceyar (28m).

A resposta portuguesa deu-se pouco depois, com Pany Varela a fazer o 3-2 (29m) e Diogo Santos, a fechar o jogo, fez o 4-2 (40m).

Também esta quarta-feira, no outro jogo do grupo 7 de apuramento, houve empate a um golo no Macedónia do Norte-Andorra.

Portugal é líder com seis pontos, seguido dos Países Baixos (três) e Macedónia do Norte e Andorra, ambos com um.

A próxima jornada é apenas em 2025, com Portugal a jogar ante a Macedónia a 31 de janeiro.

Os vencedores de grupo apuram-se diretamente para o Europeu, juntando-se a Lituânia e Letónia, anfitriões da prova. Os oito melhores segundos classificados dos dez grupos acedem a um play-off.