Raquel Santos, atleta do Benfica, voltou a ver o azar bater-lhe à porta devido a lesão e vai falhar o Mundial feminino de futsal, sendo substituída na convocatória por Marta Teixeira, do Nun’Álvares.

A informação foi confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na manhã desta segunda-feira, dando conta de que a ala do Benfica – que nos últimos anos já lidou com lesões - «sofreu lesão num treino». Raquel Santos já tinha sofrido uma lesão ligamentar do joelho esquerdo em janeiro de 2024 e, em janeiro de 2022, rotura do cruzado anterior e do menisco no joelho direito.

Marta Teixeira, conhecida como Martinha, vai juntar-se à equipa em Manila, esta segunda-feira, com vista ao primeiro Mundial feminino de futsal, que se realiza nas Filipinas entre 21 de novembro e 7 de dezembro.

As listas finais de convocadas fecharam no dia 11, mas o regulamento prevê que, em caso de doença ou lesão, possa haver troca até 24 horas antes do primeiro jogo (sendo que se for guarda-redes, a troca pode ser a qualquer altura da competição).

Portugal integra o grupo C vai disputar o acesso aos quartos de final frente a Tanzânia (23 de novembro), Japão (26 de novembro) e Nova Zelândia (29 de novembro), na Arena PhilSports, em Pasig City, nas Filipinas. Apuram-se para os «quartos», agendados para 1 e 2 de dezembro, os dois primeiros de cada um dos quatro grupos. As meias-finais são no dia 5 de dezembro e a final no dia 7.

Esta segunda-feira, Portugal tem um jogo de preparação, ante a Colômbia, que teve início às 15h30 locais, 07h30 em Portugal.

Confira a lista de convocadas:

Guarda-redes: Alexandra Melo (SL Benfica)*, Ana Catarina Pereira (SL Benfica) e Maria Odete Rocha (GCR Nun'Álvares)

Fixo: Inês Matos (SL Benfica)

Fixo / Ala: Ana Azevedo (GCR Nun'Álvares), Kika (Leões Porto Salvo) e Fifó (SL Benfica)

Ala: Carolina Pedreira (Poio Pescamar), Helena Nunes (Futsi Atletico Navalcarnero), Kaká (GCR Nun'Álvares), Maria Pereira (SL Benfica) e Marta Teixeira (GCR Nun’Álvares).

Pivot: Débora Lavrador (Poio Pescamar), Janice Silva (SL Benfica), Lídia Moreira (GCR Nun'Álvares).

*não inscrita