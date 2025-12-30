Portugal fecha a preparação para o Europeu masculino de futsal com duplo-compromisso com a Bósnia-Herzegovina, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O primeiro encontro realiza-se no Pavilhão do Leões de Porto Salvo, dia 16 de janeiro. O segundo teste está marcado para o dia 18 de janeiro, na FPF Arena Portugal, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Este será o quinto e último estágio dos bicampeões europeus, tendo em vista o Campeonato da Europa, que será coorganizado por Letónia, Lituânia e Eslovénia, entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro do 2026.

Esta será a 11.ª participação de Portugal no Europeu, a décima consecutiva. A equipa orientada por Jorge Braz conquistou a competição em 2018 (Ljubljana) e 2022 (Países Baixos).



