Estão confirmados os horários para as decisões das Taças de Portugal de futsal, na «final eight» masculina e na «final four» feminina, que se disputam na próxima semana.

As decisões na 28.ª edição da Taça de Portugal masculina arrancam na próxima quarta-feira, 22 de abril, com os jogos dos quartos de final. As meias-finais são na sexta-feira, dia 24, sendo a final no domingo, dia 26.

Na 12.ª edição da Taça de Portugal feminina, as meias-finais jogam-se no sábado, dia 25, véspera da final, marcada para dia 26.

Programa da Final Eight da Taça de Portugal masculina:

Quartos de final - 22 de abril, quarta-feira

11h00: Nun'Álvares-Viseu 2001 (Jogo 2)

14h00: Ferreira do Zêzere-Ladoeiro (Jogo 4)

18h00: Sporting-Famalicão (Jogo 1)

21h00: Leões Porto Salvo-Benfica (Jogo 3)

Meias-finais - 24 de abril, sexta-feira

18h00: Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 3

21h00: Vencedor do Jogo 4 x Vencedor do Jogo 1

Final - 26 de abril, domingo

19h00: Vencedor Meia-final 2-Vencedor Meia-final 1



Programa da Final Four da Taça de Portugal feminina:

Meias-finais - 25 de abril, sábado

11h00: Nun'Álvares-Escola DC Gondomar (Jogo 2)

14h00: Benfica-Sp. Braga (Jogo 1)