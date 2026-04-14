Futsal: jogos, dias e horas das decisões das Taças de Portugal
Confirmado o calendário detalhado para a «final eight» masculina e para a «final four» feminina
Confirmado o calendário detalhado para a «final eight» masculina e para a «final four» feminina
Estão confirmados os horários para as decisões das Taças de Portugal de futsal, na «final eight» masculina e na «final four» feminina, que se disputam na próxima semana.
As decisões na 28.ª edição da Taça de Portugal masculina arrancam na próxima quarta-feira, 22 de abril, com os jogos dos quartos de final. As meias-finais são na sexta-feira, dia 24, sendo a final no domingo, dia 26.
Na 12.ª edição da Taça de Portugal feminina, as meias-finais jogam-se no sábado, dia 25, véspera da final, marcada para dia 26.
Programa da Final Eight da Taça de Portugal masculina:
Quartos de final - 22 de abril, quarta-feira
11h00: Nun'Álvares-Viseu 2001 (Jogo 2)
14h00: Ferreira do Zêzere-Ladoeiro (Jogo 4)
18h00: Sporting-Famalicão (Jogo 1)
21h00: Leões Porto Salvo-Benfica (Jogo 3)
Meias-finais - 24 de abril, sexta-feira
18h00: Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 3
21h00: Vencedor do Jogo 4 x Vencedor do Jogo 1
Final - 26 de abril, domingo
19h00: Vencedor Meia-final 2-Vencedor Meia-final 1
Programa da Final Four da Taça de Portugal feminina:
Meias-finais - 25 de abril, sábado
11h00: Nun'Álvares-Escola DC Gondomar (Jogo 2)
14h00: Benfica-Sp. Braga (Jogo 1)
Final - 26 de abril, domingo
14h00: Vencedor Jogo 1-Vencedor Jogo 2