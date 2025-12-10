Jorge Braz chamou 16 jogadores para o último estágio do ano, tendo em vista a preparação para o Europeu de 2026. Portugal tem um duplo compromisso marcado com a Ucrânia.

Os jogos de preparação estão marcados para os dias 19 e 21 de dezembro, no Pavilhão Dr. Eduardo Mansinho, em Tavira. A Ucrânia, recorde-se, garantiu a medalha de bronze no Mundial de 2024.

O Benfica é o clube mais representado na convocatória, com sete atletas. Seguem-se o Sporting (com três) e o Sp. Braga (com dois).

Portugal, campeão em título (2018 e 2022), integra o Grupo D do Europeu de 2026, com Itália, Hungria e Polónia. Os seus jogos na fase de grupos estão agendados para Liubliana.

Confira a lista dos convocados:

Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia/Esp), André Correia (Benfica) e Bernardo Paçó (Sporting).

Fixos: André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting).

Fixo/Ala: Afonso (Benfica).

Alas: Tiago Brito (Sp. Braga), Pany Varela (Benfica), Silvestre (Benfica), Lúcio Rocha (Benfica), Kutchy (Benfica), Pauleta (Sporting), Bruno Coelho (Riga) e Miguel Ângelo (Fortitudo Pomezia).

Pivôs: Neves (Sp. Braga) e Rúben Góis (Rio Ave).