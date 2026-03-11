Os Leões de Porto Salvo protagonizaram a grande surpresa dos quartos de final da Taça da Liga de futsal, ao afastarem o vencedor das últimas duas edições da prova, o Sporting, com um triunfo dramático por 3-2. A fase decisiva da competição joga-se até ao próximo domingo, em Matosinhos, e viu Benfica, Elétrico e Fundão também apurarem-se para as meias-finais.

A primeira parte do encontro entre Sporting, vindo do apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, e Leões de Porto Salvo foi recheada de peripécias, sobretudo durante o minuto 8. Foi aí que Diogo Santos e Chishkala acertaram nos ferros da baliza da equipa de Oeiras e Henrique Rafagnin, guarda-redes sportinguista, foi expulso por uma falta sobre Rúben Teixeira que inviabilizou uma ocasião clara de golo.

Por falar neles, nos golos, Rodrigo Hiroshi adiantou os Leões de Porto Salvo a três minutos do intervalo, que chegou com mais uma bola nos ferros da baliza defendida por André Sousa, atirada por Diogo Santos (19m).

Na segunda parte, o Sporting ainda conseguiu anular duas desvantagens, por Bruno Pinto (26m) e Diogo Santos (38m), mas Rúben Teixeira (31m) e Leonildo Injai, este último à entrada para o derradeiro minuto do encontro, carimbaram o triunfo da formação de Oeiras.

Poucas horas antes, o Benfica sentiu muitas dificuldades para levar de vencida o Rio Ave. Apesar do 7-3 final, a verdade é que, a sete minutos do fim, a vantagem das águias era de apenas um golo.

Depois entrou em cena Arthur, que marcou três golos na reta final, numa fase em que os vila-condenses arriscaram atacar com o guarda-redes avançado. No último minuto, Cigano foi expulso na equipa nortenha.

A Final 8 da Taça da Liga abriu com um improvável nulo entre Elétrico e Torreense, levando a decisão da eliminatória para o desempate por penáltis, onde a equipa de Ponte de Sor foi mais eficaz (4-3).

O mesmo desfecho teve o duelo entre Caxinas e Fundão, ainda que neste caso o jogo tenha chegado ao final do tempo regulamentar com o marcador em 2-2. Nos penáltis, a equipa do distrito de Castelo Branco venceu por 3-1.

As meias-finais da Taça da Liga de futsal jogam-se na próxima sexta-feira, em Gondomar. Fundão e Elétrico defrontam-se a partir das 18h00 e, três horas depois, arranca o Benfica-Leões de Porto Salvo.