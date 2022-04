O Nun’Álvares perdeu na tarde deste sábado na deslocação ao Futsal Azeméis por 2-0 na 24.ª e antepenúltima jornada da fase regular e confirmou a descida de divisão na Liga, juntando-se a Modicus e Torreense, que tinham sido matematicamente despromovidos há uma semana.

Nos outros jogos deste sábado, o Leões de Porto Salvo triunfou fora ante o Eléctrico (0-4) e deu um passo importante para garantir um lugar no play-off.

Houve ainda empates no Candoso-Quinta dos Lombos (2-2) e no Sp. Braga/AAUM-Fundão (4-4).

A jornada, que já teve vitórias antecipadas do Benfica ante o Modicus em casa (6-2) e do Sporting ante o Torreense fora (1-3) termina no domingo, com o Viseu 2001-Portimonense, equipas que tanto estão ainda na luta pelo play-off como pela manutenção.

Nesta altura, faltam apurar duas vagas para o play-off, onde já estão Sporting, Benfica, Fundão, Eléctrico, Quinta dos Lombos e Sp. Braga/AAUM e decidir ainda quem garante a manutenção através do 9.º e do 10.º lugar e a quarta equipa que se junta a Modicus, Torreense e Nun’Álvares na descida.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 66 pontos

2.º: Benfica, 62

3.º: Fundão, 44

4.º: Eléctrico, 41

5.º: Quinta dos Lombos, 37

6.º: Sp. Braga/AAUM, 37

7.º: Futsal Azeméis, 31

8.º: Leões de Porto Salvo, 29

9.º: Portimonense, 27 (menos um jogo)

10.º: Candoso, 25

11.º: Viseu 2001, 23 (menos um jogo)

12.º: Modicus, 18

13.º: Torreense, 17

14.º: Nun’Álvares, 16