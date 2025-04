Na véspera da partida para Le Mans, onde decorrerá a "final four" da Liga dos Campeões de futsal, entre os dias 2 e 4 de maio, Nuno Dias rejeita qualquer favoritismo do Sporting, que na meia-final vai medir forças com o Palma, com quem perdeu a final da prova em 2023.

«Não entendo onde é que vão buscar a ideia de o Sporting ser favorito. O Sporting tem as chances que os outros também têm, numa "final four" que vai ser equilibrada e difícil», considera o treinador dos leões, que apela à «qualidade individual» dos seus jogadores para uma participação positiva na fase decisiva da Champions: «Sem essa inspiração, é impossível».

Para o adversário na meia-final, Nuno Dias foi todo elogios. «O Palma é uma equipa com três jogadores para cada posição, com muita qualidade, agressividade no jogo, com roubo (de bola) e transição, e jogo de pivô também. Não há muitas coisas negativas para aproveitarmos», considerou.

Recordado da final perdida nos penáltis para o emblema espanhol, há dois anos, marcada por um golo anulado de forma polémica a Sokolov perto do fim, Nuno Dias admitiu sentir, «de alguma forma, que ela foi tirada» ao Sporting.

«Aquele resultado dar-nos-ia a terceira Champions. Há de estar sempre no nosso pensamento, pela forma como aconteceu, pela forma como sinto que nos tiraram esse troféu, mas não há aqui nenhuma vingança», assegurou, antes de passar ao ataque às arbitragens recentes a nível interno.

«Sinto, e os jogadores também, que o Sporting está a ganhar há muito tempo e que, provavelmente, muita gente não está a gostar. Muitos intervenientes não estão a gostar e estão a acontecer coisas muito estranhas. Sinto até que a forma como lidam comigo no banco é ridícula, inacreditável, pela forma como se comportam e reagem a qualquer coisa que eu digo. Olho para os outros jogos e não vejo isso dessa forma», disse.

Na próxima sexta-feira, dia 2 de maio, o Sporting, vencedor da Champions em 2019 e 2021, defronta o bicampeão em título, Palma, na cidade francesa de Le Mans (20:00, horas portuguesas), para as meias-finais da Liga dos Campeões de futsal. A final está agendada para dois dias depois, no domingo, a partir das 19:00.