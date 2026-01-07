Futsal: os 14 convocados de Portugal para o Europeu
Seleção Nacional defende o título conquistado nas últimas duas edições. Bernardo Paço, Diogo Santos e Rúben Góis estreiam-se em fases finais de grandes competições
Jorge Braz divulgou a lista dos jogadores convocados para o Europeu de futsal, que se realiza na Letónia, Lituânia e Eslovénia entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro.
O selecionador nacional chamou 14 jogadores, deixando de fora, por exemplo Zicky Té, que está lesionado, e João Matos, que já não esteve nos últimos estágios.
Bernardo Paçó, Diogo Santos e Rúben Góis são estreantes em fases finais de grandes competições.
Portugal, bicampeão europeu em título, ficou inserido no Grupo D com Itália, Polónia e Hungria.
Os convocados de Portugal para o Europeu de futsal:
Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia) e Bernardo Paçó (Sporting);
Fixos: André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting);
Universal: Erick (Barcelona);
Alas: Afonso Jesus (Benfica), Tiago Brito (Sp. Braga), Diogo Santos (Sporting), Pauleta (Sporting), Lúcio Rocha (Benfica), Pany Varela (Benfica), Kutchy (Benfica) e Bruno Coelho (Riga Futsal);
Pivô: Rúben Góis (Rio Ave).