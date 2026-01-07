Jorge Braz divulgou a lista dos jogadores convocados para o Europeu de futsal, que se realiza na Letónia, Lituânia e Eslovénia entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro.

O selecionador nacional chamou 14 jogadores, deixando de fora, por exemplo Zicky Té, que está lesionado, e João Matos, que já não esteve nos últimos estágios.

Bernardo Paçó, Diogo Santos e Rúben Góis são estreantes em fases finais de grandes competições.

Portugal, bicampeão europeu em título, ficou inserido no Grupo D com Itália, Polónia e Hungria.

Os convocados de Portugal para o Europeu de futsal:

Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia) e Bernardo Paçó (Sporting);

Fixos: André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting);

Universal: Erick (Barcelona);

Alas: Afonso Jesus (Benfica), Tiago Brito (Sp. Braga), Diogo Santos (Sporting), Pauleta (Sporting), Lúcio Rocha (Benfica), Pany Varela (Benfica), Kutchy (Benfica) e Bruno Coelho (Riga Futsal);

Pivô: Rúben Góis (Rio Ave).