O Palma é o adversário do Sporting na final da Liga dos Campeões de futsal. Mas quem viu quase toda a primeira parte da meia-final do atual tricampeão europeu frente ao Étoile Lavalloise, treinado por Manuel Moya, talvez não esperasse tal desfecho.

Depois de ter estado a perder por 6-1, a equipa treinada por Antonio Vadillo reduziu para 6-2 antes do intervalo, conseguiu o empate na segunda parte e levou a melhor frente à equipa francesa no desempate por penáltis (5-4). Segue-se a reedição da final de 2023 ante o Sporting (que vai jogar a sua oitava final), sendo que o Palma vai procurar o quarto título à quarta final, depois de ter batido os leões, o Barcelona e o Kairat.

A equipa francesa conseguiu inaugurar o marcador aos 5m10s de jogo, por Guirio, tendo chegado ao 2-0 por Lutin, 41 segundos depois.

Os espanhóis, numa primeira parte quase para esquecer em absoluto, ainda reduziram por Charuto (9m35s). Porém, mais tarde, houve cinco minutos de verdadeiro pesadelo e falhas da equipa do Palma, além de eficácia quase total dos franceses. Bakkali fez o 3-1 (13m25), Guirio completou o seu hat-trick para o 5-1 (14m36s e 16m14s), antes de Mouhoudine fazer o 6-1 (18m51s).

A 15 segundos do intervalo, o Palma reduziu para 6-2 por Fabinho, num golo que seria o primeiro de uma incrível recuperação na segunda parte.

Com golos de Machado (20m35), Deivão (24m44s) e mais dois de Fabinho a completar o seu hat-trick (31m36s e 35m38s, este último de penálti), o Palma conseguiu chegar ao 6-6 e o jogo foi para prolongamento, fase que não teve golos.

Deu-se então a decisão por penáltis, com Mouhoudine, Mohammeed, Lutin e Bakkali a marcarem os primeiros quatro do Étoile Lavalloise e Fabinho, Ernesto, Alisson e Lin a marcarem os primeiros quatro do Palma. Depois, Guirio, um dos destaques do jogo, viu Luan Muller defender, antes de Piqueras selar o triunfo do Palma.

A final é no domingo, às 17 horas, em Pesaro, Itália.