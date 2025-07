Pany Varela, antigo futsalista do Sporting, está prestes a reforçar o Benfica. Os encarnados ofereceram-lhe um contrato de 156 mil euros líquidos por ano, um dos maiores (senão o maior) da história do futsal português, confirmou o Maisfutebol.

Já havia acordo entre jogador e Benfica há algum tempo, mas estava pendente a desvinculação de Pany Varela com o Al Nassr. Esse processo já está praticamente tratado, após a decisão do clube saudita em acabar com a secção de futsal.

Assim, o melhor futsalista do mundo em 2022 fica com via aberta para reforçar o Benfica e regressar a Portugal. Deve ser anunciado no início da próxima semana. Aos 36 anos, Pany tem à sua espera um contrato de dois anos mais outro de opção.

Destacou-se no Sporting entre 2016 e 2024, num percurso repleto de conquistas, mas a verdade é que Pany concluiu a formação no Benfica e chegou a jogar 24 jogos oficiais pelas águias. Na época transata, Pany tinha quebrado o recorde de transferências no futsal - 250 mil euros, desde o Sporting para o Al Nassr.