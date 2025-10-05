Portugal revalidou o título de campeão europeu de sub-19 em futsal depois de ter vencido, na final da edição 2025 do torneio, a Espanha, por 3-2, após prolongamento.

Em Chisinau, na Moldávia, onde decorreu a prova, a Seleção nacional atingiu o intervalo do duelo ibérico em desvantagem no marcador [1-0], viu os espanhóis ampliarem a diferença, por Nacho [29m], mas conseguiu repor a igualdade com os golos de Simão Cordeiro [31m] e Tiago Rodrigues, que assinou o 2-2, a dois minutos do fim, numa altura que os portugueses atacavam com o guarda-redes avançado.

A final ficou decidida apenas no prolongamento, com um golo de Eduardo Tchuda, a 14 segundos do fim.

No momento em que os jogadores se cumprimentavam, após o encontro, Iker Abad, guarda-redes espanhol, travou-se de razões com alguns jogadores portugueses, mas o arrufo foi prontamente sanado com a intervenção de elementos do staff de ambas as seleções.

Portugal venceu o Europeu sub-19 de futsal pela segunda vez consecutiva, igualando a Espanha no palmarés dos país mais bem-sucedidos na competição.

