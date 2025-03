Portugal goleou esta sexta-feira a Andorra, por 5-0, na 5.ª e última jornada do grupo 7 de qualificação para o Europeu 2026.

Os golos da equipa treinada por Jorge Braz foram apontados por Diogo Santos (8m, 40m), pelo estreante Pedro Santos (20m), por Pany Varela (21m) e por Afonso Jesus (25m).

Além de Pedro Santos, o jogo teve ainda as estreias, na seleção A, de Bruno Maior e Tiago Macedo. Houve ainda uma homenagem ao guarda-redes Edu Sousa, pelas 50 internacionalizações.

No outro jogo, os Países Baixos venceram na visita à Macedónia do Norte, por 3-0. Na classificação, Portugal, que já estava apurado, é líder com 15 pontos, seguido dos Países Baixos (2.º com oito pontos), Andorra (3.º com três) e Macedónia do Norte (4.º com um).

Na próxima quarta-feira, Portugal joga em Amesterdão ante os Países Baixos, no fecho da fase de qualificação. No mesmo dia, há ainda um Andorra-Macedónia do Norte.