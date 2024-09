10-1!

Portugal entrou a golear no Mundial de futsal 2024, batendo o Panamá sem qualquer dúvida ou discussão quanto ao vencedor do encontro, na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão, esta segunda-feira.

É certo que nunca pode ser um dado adquirido, mas a vitória de Portugal - que defende o título - era mais do que esperada e, porventura dúvida maior, seriam os números finais no marcador.

A equipa orientada por Jorge Braz esteve à boca de fazer história com a sua maior vitória de sempre em Mundiais, mas depois do 9-0 sofreu o seu único golo já dentro dos seis minutos finais e viria apenas a marcar mais um a seguir, igualando a diferença da maior vitória de sempre, os 9-0 ante este mesmo Panamá, em 2016, na Colômbia.

Afonso Jesus e André Coelho bisaram na partida e Bruno Coelho, Tomás Paçó, Erick Mendonça, Kutchy e Pany Varela também marcaram, todos depois de um autogolo (assim considerado oficialmente pela FIFA) do guarda-redes Jaime Penaloza, após remate de Pany Varela.

A primeira parte do guarda-redes panamiano foi para esquecer: vários golos em que foi mal batido, algum nervosismo e má abordagem a várias bolas ditaram que fosse substituído por Jose Alvaréz após o intervalo e talvez tenha sido essa a grande diferença da primeira para a segunda parte, depois do 8-0 registado ao final dos primeiros 20 minutos.

Os oito golos da primeira parte:

O 1-0 surgiu ao minuto cinco após um remate de Pany Varela que desviou nas costas de Penaloza antes de entrar (5m) e, pouco depois, uma bela jogada de Fábio Cecílio com Tiago Brito resultou no 2-0, por Afonso Jesus (5m).

Depois, foi preciso esperar cerca de meia dúzia de minutos para mais golos: o 3-0 surgiu num remate fortíssimo de Bruno Coelho, após um livre estudado com André Coelho (12m). Até ao descanso, os golos sucederam-se, os dois seguintes na sequência de cantos, por Tomás Paçó e Erick Mendonça, um de cada lado. O 6-0, que foi o bis de Afonso Jesus, resultou da pressão do português sobre Yearwood (sendo que Penaloza não ficou nada bem na fotografia) antes de André Coelho faz o 7-0 com um remate fulminante após uma reposição lateral. O 8-0, tal como o 6-0, voltou a ter Penaloza em mau plano, ao deixar a bola passar entre as pernas: mérito também para o grande lance de Kutchy (estreante em Mundiais), autor do golo, após um grande lance individual sobre Castillo.

Para a segunda parte, Jorge Braz tirou Edu da baliza e lançou André Correia. Do outro lado, Alex del Rosario lançou Alvaréz no lugar de Penaloza e o número 12 dos panamianos acabou por evidenciar-se com várias boas defesas, que evitaram uma derrota ainda mais pesada.

O golo de Pany Varela (10-1) que fechou as contas:

Na baliza portuguesa, André Correia também fez um par de boas defesas e Portugal elevaria a contagem aos 29 minutos, com André Coelho a bisar, num remate forte e colocado de fora da área: 9-0.

Porém, o Panamá viria mesmo a marcar o seu golo de honra, por Alfonso Maquensi (34m), de penálti, assinalado com recurso ao sistema de Suporte de Vídeo (SV), através do qual foi assinalada falta de André Correia sobre Yearwood.

O 10-1 final surgiu por Pany Varela, a quatro minutos do final: João Matos rematou forte e cruzado e, perto do segundo poste, Pany denotou grandes reflexos e, no ar, desviou para o fundo da baliza com o calcanhar.

Jogo realizado na Humo Arena, Tashkent, Uzbequistão.

Equipa de arbitragem:

Primeiro árbitro: Ryan Shepheard (Austrália)

Segundo árbitro: Quoc Dung Truong (Vietname)

Terceiro árbitro: Tarek El Khatby (Egito)

Quarto árbitro: Mohamed Youssef (Egito)

Cronometrista: Jianquiao Liu (China).

PORTUGAL: Edu Sousa, João Matos (cap.), Bruno Coelho, Pany Varela, Erick Mendonça.

Suplentes de Portugal: André Correia, André Coelho, Tomás Paçó, Afonso, Tiago Brito, Lúcio Rocha, Kutchy, Fábio Cecílio, Zicky. Selecionador: Jorge Braz.

PANAMÁ: Jaime Penaloza (cap.), Abdiel Ortiz, Ruman Milord, Aquiles Campos, Alfonso Maquensi.

Suplentes do Panamá: Jose Alvaréz, Jose Caballero, Yail Garcia, Ricardo Castillo, Jose Escobar, Mario Forero, Luis Vasquez, Jose Yearwood, Abdiel Castrellon. Selecionador: Alex del Rosario.

Golos: Jaime Penaloza (p.b, 5’), Afonso Jesus (5’, 16’), Bruno Coelho (8’), Tomás Paçó (11’), Erick Mendonça (12’), André Coelho (17’, 29’), Kutchy (20’), Maquensi (34’), Pany Varela (36’).