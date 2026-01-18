A seleção portuguesa de futsal voltou a triunfar no segundo jogo de preparação com a Bósnia-Herzegovina, o derradeiro antes do Europeu, com um 3-0.

Pany, aos 15 minutos, e Kutchy, aos 34, apontaram os golos da equipa das 'quinas' na FPF Arena Portugal, em Oeiras, num bom teste para a fase final do Europeu, na Eslovénia, Letónia e Lituânia, em que Portugal procura defender o bicampeonato.

Se, no embate de sexta-feira, Portugal foi surpreendido logo a abrir, mas rumou a um triunfo tranquilo e desnivelado por 8-1, desta feita o jogo foi mais complicado e intenso, perante uma Bósnia-Herzegovina bem organizada no capítulo defensivo.

Portugal teve naturalmente mais posse de bola e chegou mais vezes a ocasiões de finalização, mas sem acerto, com os bósnios a aproveitar algumas situações em contra-ataque para ameaçar a baliza à guarda de Bernardo Paçó na primeira parte.

O selecionador Jorge Braz expressou a sua insatisfação numa pausa técnica, mas o golo inaugural acabaria por chegar aos 15 minutos, quando Pany ‘dançou’ diante do pivô Amir Barucija, tirou-o do caminho e atirou rasteiro para o interior da baliza.

Na segunda parte, as dificuldades permaneceram, mesmo com os bósnios ainda mais focados em guardar a sua baliza perante a insistência portuguesa, que podia ter marcado aos 28, de penálti, mas Amed Delic defendeu o remate de Tiago Brito.

Diogo Santos ficou perto do golo, ao acertar no poste, aos 31m, mas o 2-0 chegaria mesmo aos 34, quando Afonso cruzou para o interior da área e Kutchy, em cima da linha de golo, limitou-se a encostar para dentro, deixando Portugal perto da vitória.

Com menos de dois minutos para o final do jogo, Portugal ainda voltou a aumentar a diferença, num bom disparo de Tomás Paçó, que confirmou a superioridade lusa num exigente teste para preparar Itália, Hungria e Polónia no Grupo D do Europeu.