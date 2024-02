A seleção portuguesa de futsal venceu o Japão este sábado (4-1), em Matosinhos, no primeiro de dois encontros particulares com os nipónicos, que servem de preparação para a fase final do Campeonato do Mundo de 2024.

Os golos de Portugal foram apontados ainda na primeira parte, por Diogo Santos, aos sete minutos, Eduardo Sousa, aos oito, Edmilson Kutchy, aos 13, e Bruno Coelho, aos 19. O Japão reduziu no segundo tempo, por António Hirata (26m).

A seleção nacional, que somou a primeira vitória em 2024, volta a defrontar o Japão na próxima segunda-feira, também no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, às 20h00.