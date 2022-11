A seleção portuguesa de futsal venceu a Lituânia na noite de quarta-feira, por 2-0, em Loulé, no terceiro jogo da primeira ronda de qualificação para o Mundial 2024.

Portugal, atual campeão do mundo em título, confirmou o favoritismo, ainda que longe do fulgor habitual, com golos de Erick e Pauleta, respetivamente aos 14 e aos 34 minutos.

A seleção portuguesa lidera o Grupo 4, com nove pontos em três jogos, enquanto Lituânia (dois jogos) e Bielorrússia (um) ainda não somaram pontos.

O campeão mundial e europeu em título e vencedor da primeira edição da Finalíssima, prova organizada pelas confederações europeia (UEFA) e sul-americana (CONMEBOL), encerra esta fase com uma deslocação à Bielorrússia, a 7 de março de 2023, no qual só precisa de um empate para selar o primeiro lugar.

Os vencedores dos 12 grupos e os quatro melhores segundos classificados seguem diretamente para a Ronda de Elite, enquanto os restantes segundos posicionados disputam um playoff.