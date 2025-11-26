Futsal: Portugal vence o Japão e está nos «quartos» do Mundial feminino
Ana Azevedo bisou no triunfo da Seleção nacional por 3-1
Portugal venceu o Japão (3-1), na segunda jornada do Grupo C, e qualificou-se para os quartos de final do Campeonato do Mundo feminino de futsal, que se disputa nas Filipinas.
A Seleção nacional, que na jornada inaugural tinha vencido a Tanzânia por 10-0, abriu uma vantagem de dois golos aos 15 minutos, por Kaká e Ana Azevedo, que marcaram com poucos segundos de intervalo.
Sara Oino ainda reduziu, a quatro minutos do fim, numa altura em que as japonesas atacavam com a guarda-redes avançada, mas Portugal fechou o jogo a 25 segundos do soar da buzina, por Ana Azevedo, que rematou do meio-campo para a baliza deserta.
O triunfo qualifica as portuguesas para a fase a eliminar do Mundial, para a qual já se tinham apurado a Espanha e a Argentina.
Ainda no Grupo C, a Tanzânia venceu a Nova Zelândia por 4-2, somando os primeiros pontos na prova. Já a Seleção da Oceânia ficou sem hipóteses matemáticas de atingir os quartos de final do torneio.