Portugal voltou a vencer o Japão no segundo jogo particular de futsal. Já no primeiro encontro, a Seleção Nacional tinha vencido por 4-1. Desta feita, em Coimbra, a seleção das quinas venceu por 3-2, num jogo que teve a homenagem a André Sousa, que vai retirar-se no final da época.

Pela equipa orientada por Jorge Braz, o cinco inicial foi composto por Edu (El Pozo), Tomás Paçó (Sporting), Bruno Pinto (Sporting), Rúben Teixeira (Leões de Porto Salvo) e Hugo Neves (Kairat).

Os primeiros golos do encontro surgiram nos últimos minutos da primeira parte. Aos 18 minutos de jogo, Hugo Neves fez o primeiro. Pouco depois - e para fechar antes do intervalo - Shimizu Kazuya empatou para os japoneses (20m).

No segundo tempo, Bruno Pinto voltou a devolver a vantagem a Portugal (25m). Nos instantes finais, o Japão apostou no 5x4 e Yuta Tsutsumi voltou a colocar tudo igual no encontro (38m). Nos segundos finais, Erick Mendonça marcou o golo que deu o triunfo à seleção lusa (40m).