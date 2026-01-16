Rafael Henmi, um dos jogadores mais importantes do Sp. Braga nas últimas duas temporadas e meia, rescindiu o contrato que o ligava aos arsenalistas e vai reforçar os brasileiros do Joinville.

A saída do ala, de 33 anos, foi confirmada pelo clube bracarense, numa nota publicada no seu site em que agradece «toda a dedicação, empenho e profissionalismo» demonstrados pelo jogador durante a passagem por Braga.

Nos arsenalistas, Henmi marcou 21 golos em 80 jogos, tendo ajudado à conquista da Taça de Portugal e da Supertaça, em 2024.

Internacional japonês, o ala chegou a Portugal em 2013 para representar o Benfica, onde ficou durante nove anos, antes de uma aventura pela Liga espanhola, no Betis, que antecedeu a sua chegada ao Minho.

