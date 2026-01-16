Futsal: Rafael Henmi rescinde com o Sp. Braga e segue para o Brasil
Desde 2023 no Minho, o ala japonês ajudou os arsenalistas a conquistarem dois troféus
Rafael Henmi, um dos jogadores mais importantes do Sp. Braga nas últimas duas temporadas e meia, rescindiu o contrato que o ligava aos arsenalistas e vai reforçar os brasileiros do Joinville.
A saída do ala, de 33 anos, foi confirmada pelo clube bracarense, numa nota publicada no seu site em que agradece «toda a dedicação, empenho e profissionalismo» demonstrados pelo jogador durante a passagem por Braga.
Para sempre na nossa história. Obrigado por tudo, Rafael Henmi ✨#GanharComTodos | #Futsal pic.twitter.com/RkpLdMV8Co— SC Braga - Modalidades (@Modalidades_SCB) January 15, 2026
Nos arsenalistas, Henmi marcou 21 golos em 80 jogos, tendo ajudado à conquista da Taça de Portugal e da Supertaça, em 2024.
Internacional japonês, o ala chegou a Portugal em 2013 para representar o Benfica, onde ficou durante nove anos, antes de uma aventura pela Liga espanhola, no Betis, que antecedeu a sua chegada ao Minho.
