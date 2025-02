O Sp. Braga deu a volta ao Quinta dos Lombos (3-1), no jogo que fechou a 13.ª jornada da Liga de futsal, e subiu ao terceiro lugar da tabela, ultrapassando o Leões de Porto Salvo.

O reencontro entre as duas equipas, que há uma semana se defrontaram para os quartos de final da Taça da Liga, jogo que o Quinta dos Lombos venceu nos penáltis, teve uma primeira parte equilibrada e três bolas nos postes, duas delas atiradas pelos lisboetas, que se adiantaram no marcador a dois minutos do intervalo, por Vitão.

Na segunda parte, os postes voltaram a ter protagonismo, travando numa primeira instância a reação bracarense. Porém, um autogolo de Fábio Lima, ao minuto 31, abriu caminho à reviravolta arsenalista, confirmada com os golos de Gabriel Penézio e Ítalo Rossetti.

O desaire em Braga mantém o Quinta dos Lombos na sexta posição, em zona de apuramento para o play-off, com 17 pontos.