O ACCS Asnières Villeneuve 92, equipa francesa na qual joga o português Ricardinho, vai substituir os russos do MFK Tyumen na final-four da Liga dos Campeões de futsal, na qual também vão estar presentes o Sporting, detentor do título, o Benfica e os espanhóis do Barcelona.

A alteração no quadro das equipas classificadas prende-se com o afastamento das equipas russas, devido ao conflito com a Ucrânia.

A competição decorre em Riga, na Letónia, entre 29 de abril e 1 de maio, enquanto o sorteio das meias-finais terá lugar a 7 de abril.