O Sporting oficializou esta segunda-feira a contratação do jovem ala português Rúben Teixeira, oriundo do Caxinas.

O jogador de 19 anos, que já é internacional A, assinou pelos tricampeões nacionais, mas vai ser emprestado de imediato ao Leões de Porto Salvo.

«É um sentimento muito grande, estou muito feliz por poder representar a melhor equipa de Portugal e do mundo e estou ansioso por poder trabalhar com os melhores jogadores e o melhor treinador do mundo», disse aos meios de comunicação do Sporting.

Formado no Benfica, Rúben Teixeira chegou a estrear-se pela equipa principal dos encarnados, antes de ser emprestado ao Caxinas em 2020/21, tendo assinado em definitivo na temporada seguinte.

Na última época, Rúben Teixeira marcou seis golos em 27 jogos.