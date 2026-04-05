O ala Fábio Neves, do Rio Ave, mais conhecido por Peixinho, foi convocado para a Seleção de futsal de Portugal, entrando nos eleitos face à dispensa de Silvestre (Benfica), devido a lesão.

«Fábio Neves foi chamado para o lugar de Silvestre, que sai da lista por lesão, e já estará na concentração, agendada para esta noite de domingo, na Cidade do Futebol», confirmou a Federação Portuguesa de Futebol, em comunicado, na manhã deste domingo.

Peixinho, que tem duas internacionalizações pelos sub-21, é uma estreia absoluta em convocatórias na equipa principal de Portugal, tal como Célio Coque, do Torreense, numa convocatória que conta com várias novidades depois do Europeu, também com destaque para o regresso de Rúben Teixeira, do Leões de Porto Salvo, três anos depois.

A convocatória conta com 16 atletas para os dois jogos de preparação ante o Japão, em Coimbra, agendados para 9 e 11 de abril, no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia. Portugal defronta o Japão no dia 9, às 20 horas. No dia 11, o reencontro está agendado para as 19 horas.

A lista de convocados atualizada:

Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia, Espanha), Bernardo Paçó (Sporting CP) e Diogo Basílio (Eléctrico FC/A Matoscar)

Fixos: André Coelho (SL Benfica) e Tomás Paçó (Sporting CP)

Fixo/Ala: Bruno Maior (Sporting CP)

Universal: Erick (FC Barcelona, Espanha)

Alas: Diogo Santos (Sporting CP), Bruno Pinto (Sporting CP), Peixinho (Rio Ave), Kutchy (SL Benfica), Carlos Monteiro (SL Benfica), Célio Coque (SCU Torreense) e Rúben Teixeira (CR Leões Porto Salvo)

Pivôs: Rúben Góis (Rio Ave) e Hugo Neves (Kairat Almaty, Cazaquistão)