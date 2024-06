O Sporting de Braga garantiu, esta segunda-feira, o apuramento para a final do campeonato de futsal 2023/24, ao levar a melhor sobre o Benfica, com uma vitória caseira por 5-1, no terceiro e decisivo jogo das meias-finais.

Com um pavilhão cheio para assistir à decisão, o Sp. Braga sai com um apuramento histórico – de mão cheia no marcador – e com motivos para festejar a dobrar: a equipa treinada por Joel Rocha coloca o clube pela segunda vez numa final da Liga e garante também o acesso à UEFA Futsal Champions League 2024/25.

Golos de Tiago Brito (6m), Tiago Correia (29, 39m), Tiago Sousa (38m) e Allan Guilherme (38m) ditaram a história do resultado. Carlos Monteiro fez o golo do Benfica (31m).

Se dúvidas havia, esta é já, independentemente do que aconteça na final, a melhor época da história do futsal do Sporting de Braga, que em 2023/24 conquistou finalmente um título – a Taça de Portugal – e foi líder durante várias jornadas na fase regular do campeonato.

A final do campeonato volta a ser uma realidade para o Sp. Braga sete anos depois da decisão com o Sporting em 2017, ano em que os leões bateram os minhotos por 3-1 na final, numa época também notável dos bracarenses, então com nomes como André Coelho, o mesmo Tiago Brito (que ao fim dessa época sairia para o Benfica antes de voltar em 2021), Bruno Cintra, Nilson, Eli Júnior ou André Machado. Foi também esse o último ano em que não houve dérbi lisboeta na final. Agora, volta a morar em Braga a equipa que quebra essa tradição.

Tiago Brito abre as contas e Benfica bate na muralha

No jogo 3 da meia-final, o marcador foi inaugurado por Tiago Brito, aos seis minutos, de penálti. O lance foi assinalado com recurso ao Suporte de Vídeo, com a dupla de arbitragem a assinalar infração de Higor de Souza sobre Henmi. No duelo com Martim Figueira, Tiago Brito não desperdiçou e abriu as contas.

Depois, o Benfica foi progressivamente aproximando-se com mais perigo e a reta final da primeira parte foi de algum sufoco para o Sp. Braga. Mas também muito esforço e união na defesa da vantagem. O Benfica tentou, tentou, rematou e rematou, mas ora falhou, ora bateu na muralha defensiva montada pelos minhotos, que deram o corpo a cada bola que podia ir para a baliza guardada por Dudu, que também fez um par de boas defesas. O intervalo chegou mesmo com o 1-0.

Braga melhor depois do intervalo na noite dos Tiago’s

Se o Benfica foi, em linhas gerais, melhor nos dez minutos finais da primeira parte, a segunda parte mostrou um Sp. Braga revigorado, mais perigoso e, aos poucos, o 2-0 foi parecendo bem mais perto do que propriamente o 1-1.

Leo Gugiel foi adiando o golo, mas ele surgiu a meio da segunda parte, aos 29 minutos, com um desvio de Tiago Correia na área, depois de um remate do guarda-redes Dudu, que subiu pela direita e viu premiada a sua investida ofensiva.

O Benfica estava obrigado a marcar pelo menos dois golos e teve uma boa resposta, reduzindo por Carlos Monteiro (32m): tudo nasceu de um bom trabalho de Diego Nunes sobre Henmi, na direita, antes da finalização de Carlinhos na área.

As águias cresceram em busca do 2-2 e aí também emergiu Dudu, sobretudo com a grande defesa a remate de Lúcio, pouco antes de – e já numa altura crítica e de alta expectativa – outro Tiago, agora Tiago Sousa, marcar de novo para o Sp. Braga. Minuto 37, boa combinação dos minhotos e Brito a servir Sousa, que contornou Martim Figueira para colocar o Sp. Braga mais perto da final.

A partir daí, com três minutos pela frente, o treinador Mário Silva apostou tudo por tudo, colocou o cinco para quatro, mas o Benfica deu-se mal logo no primeiro lance. Perdeu a bola ao fim de alguns segundos nessa estratégia e Allan Guilherme rematou para a baliza deserta (38m). O apuramento dos minhotos já dificilmente fugiria.

A noite terminou em beleza, com Tiago Correia a bisar para o 5-1 final, em nova recuperação no cinco para quatro do Benfica, com um remate de área a área a fechar as contas.

A final entre Sporting de Braga e Sporting começa a disputar-se no sábado, 8 de junho, no Pavilhão João Rocha. É jogada à melhor de cinco jogos.

AS DATAS DA FINAL:

8 junho (sábado): Sporting-Sp. Braga, 21h00

12 junho (4.ª feira): Sp. Braga-Sporting, 20h30

15 junho (domingo): Sporting-Sp. Braga, 21h30

*19 junho (4.ª feira): Sp. Braga-Sporting, 21h30

*23 junho (domingo): Sporting-Sp. Braga, 17h00

*se necessário