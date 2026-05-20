O Sporting de Braga recebeu e venceu o Ferreira do Zêzere por 4-3, na noite desta quarta-feira, empatando a eliminatória nos quartos de final da Liga masculina de futsal, que vai ser decidida no jogo três, igualmente em Braga.

Na AMCO Arena, os visitantes inauguraram o marcador por Francisco Oliveira (9m) e Rui Fortes ampliou a vantagem na primeira parte (14m).

Na segunda parte, o Sp. Braga reduziu a desvantagem com um golo de Bebé (22m), Rui Fortes fez o 3-1 para o Ferreira do Zêzere (30m), mas os minhotos, com golos de Luís Fernandes (31m), Bebé (32m) e Willian Carioca (33m), deram a volta ao resultado e colocaram a eliminatória em 1-1.

No próximo sábado decide-se o apuramento para as meias-finais, na qual o vencedor deste duelo encontra o vencedor da eliminatória entre Sporting e Torreense. Os leões estão em vantagem de 1-0 e podem carimbar o apuramento já esta quinta-feira, caso vençam em casa.

Nas meias-finais já há um duelo definido, entre Benfica e Leões de Porto Salvo, que precisaram apenas de dois jogos para eliminar, respetivamente, Eléctrico e Rio Ave.