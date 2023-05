O Sporting de Braga venceu este domingo o Benfica, na Luz, por 3-1, no primeiro jogo das meias-finais do play-off (à melhor de três) do campeonato nacional de futsal.

Allan Guilherme adiantou os arsenalistas aos 15 minutos e Júnior dilatou a vantagem aos 31. No minuto seguinte, Rocha ainda reduziu para os encarnados, mas foram os minhotos quem ainda conseguiu chegar ao golo, já na reta final, novamente por Allan (39m).

O jogo 2 do play-off, em casa do Sp. Braga, está agendado para sábado e os arsenalistas até podem carimbar a presença na final, em caso de triunfo.

Recorde-se que, na outra meia-final, disputada no sábado, o Sporting venceu no terreno dos Leões Porto Salvo (3-1).