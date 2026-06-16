O Pavilhão João Rocha recebeu, na noite desta terça-feira, o segundo jogo das finais de futsal. Já depois de o Benfica ter levado de vencido no primeiro jogo, neste segundo embate o Sporting arrasou completamente o adversário, vencendo por 8-2.

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Numa primeira parte de emoção, o Sporting entrou com mais preponderância ofensiva e desde cedo colocou à prova Léo Gugiel. Num confronto entre guarda-redes, Bernardo Paçó subiu pelo lado direito e atirou para defesa do brasileiro das águias – a primeira de muitas.

Cedo na partida, os árbitros foram chamados ao suporte de vídeo para analisar um possível penálti contra o Benfica, por alegada mão na bola de Afonso Jesus. Nada foi assinalado.

Pouco depois surgiu o primeiro do encontro. Num lance marcado pelo «abraço» entre Wesley e Higor, o Benfica beneficiou de um livre em zona perigosa. Arthur assumiu a responsabilidade e atirou a meia altura entre a barreira e o guarad-re4des. Estava aberto o marcador.

O Sporting não foi abaixo. Pelo contrário, a equipa de Nuno Dias pressionou a baliza à guarda de Léo Gugiel de forma mais efusiva. O guardião do Benfica ia defendendo tudo... menos recargas.

Bruno Pinto isolou-se e atirou para uma primeira defesa de Gugiel, que se encontrava em posição fragilizada. Na recarga, o ala atirou para o fundo das redes – o primeiro a título pessoal na noite.

Pouco depois, o internacional português bisou na partida. Num lance algo confuso, Diego Sousa «assistiu» Bruno Pinto, que ao segundo poste empurrou para a reviravolta.

Na segunda parte a equipa da casa teve uma entrada arrasadora. Em apenas dois minutos o Sporting conseguiu fazer dois golos. Primeiro Zicky, servido por Bernardo Paçó, apareceu sozinho para fazer o 3-1.

As bancadas não tiveram sequer tempo de festejar. Logo depois, Wesley assistiu Tomás Paçó, que ao segundo poste atirou sem hipóteses de defesa para dilatar a vantagem leonina.

O Benfica conseguiu equilibrar o jogo, testando também a atenção de Bernardo Paçó. Porém, foi mesmo o Sporting quem voltou a fazer o golo. Numa jogada de insistência, Pauleta conseguiu desviar para o quinto dos leões.

Logo de seguida o Sporting voltou a dilatar a vantagem, desta vez Diogo Santos serviu Wesley para o 6-1. O Benfica respondeu logo de seguida, conseguindo reduzir com o golo de Jacaré, sozinho ao segundo poste.

O Sporting voltou à carga e chegou ao 8-2 final. Primeiro Merlim fez o sétimo através de um livre direto. O oitavo chegou com um remate de Bernardo Paçó desviado em Diogo Santos.

Com esta goleada (8-2), a maior de sempre num dérbi, o Sporting empata as finais da Liga de futsal (1-1). O próximo encontro joga-se no dia 21 de junho, na Luz, às 21h00.