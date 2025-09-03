Depois de falhar o pentacampeonato na época passada, o Sporting entrou com tudo em 2025/26 e conquistou o primeiro troféu oficial, precisamente diante do campeão Benfica. Com uma goleada esclarecedora por 6-1, os leões ergueram a sua 12.ª Supertaça, no Multiusos de Gondomar.

Apesar do resultado totalmente desnivelado, o dérbi começou equilibrado e com um nível elevadíssimo. As duas equipas estiveram desfalcadas: Zicky, João Matos e Henrique Rafagnin ficaram de fora da ficha de jogo do Sporting, enquanto o lesionado Lúcio Rocha e o castigado Raúl Moreira não estiveram aptos para Cassiano Klein.

Aos nove minutos, Alex Merlim abriu o marcador, na sequência de um livre direto.

A toada equilibrada manteve-se, até que tudo mudou a partir do minuto 13. Após uma solicitação do Sporting, os árbitros foram rever um lance de Diego Nunes e expulsaram o ala encarnado por ter cometido uma falta que impediu uma chance clara de golo.

A jogar em superioridade e com o Benfica já no limite das faltas, a equipa de Nuno Dias chegou ao 2-0 aos 14 minutos, por intermédio de Diogo Santos. Merlim arrastou André Correia para uma zona lateral, a baliza ficou deserta e a bola, apesar do desvio em Silvestre Ferreira, acabou no fundo das redes.

O conjunto de Cassiano Klein não soube proteger-se das faltas e, logo no minuto seguinte, o Sporting fez o 3-0, por Tomás Paçó, através de um livre de dez metros.

Os contornos de goleada vieram ainda antes do intervalo. Mesmo em cima do som da buzina, novamente da marca dos dez metros, Paçó bisou e praticamente sentenciou a partida.

Com o jogo completamente na mão do Sporting, o Benfica ainda tentou reagir no segundo tempo. No entanto, os leões continuaram mais perigosos e, já depois de Rocha ter acertado no poste, Taynan apontou o 5-0.

Numa transição rápida, após uma jogada perigosa do Benfica, que terminou com uma grande defesa de Paçó, o irmão Tomás descobriu Taynan e o brasileiro, já em queda, bateu André Correia.

Nos últimos minutos do encontro, o Benfica ainda jogou com guarda-redes avançado, mas só conseguiu encurtar a diferença no marcador muito perto do fim, com um golo de livre direto de Arthur.

Contudo, nos últimos segundos, o guarda-redes Bernardo Paçó ainda foi a tempo de coroar a exibição entre os postes com um golo, aproveitando que a baliza dos encarnados estava deserta.