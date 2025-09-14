Depois da vitória suada na 1.ª ronda, o Sporting recebeu e venceu o Sporting de Braga por 5-2, este domingo, na segunda jornada do campeonato nacional de futsal.

Logo aos dois minutos, Tiago Sousa adiantou os minhotos, mas os leões empataram aos quatro, por Tomás Paçó. A reviravolta chegou aos sete minutos, por intermédio de Rocha.

Os restantes golos só chegaram na segunda parte. Aos 26 minutos, Bruno Pinto aumentou a vantagem da equipa de Nuno Dias, no entanto, os comandados de Joel Rocha reduziram pouco depois por Vitão (28m).

Bruno Pinto viria a bisar aos 32 minutos e, numa altura em que o Sp. Braga já tinha apostado no cinco para quatro, Tomás Paçó (40m) sentenciou as contas da partida.

Benfica vence Rio Ave no Pavilhão da Luz

Também na tarde deste domingo, o Benfica venceu o Rio Ave na Luz, por 3-1.

Depois de uma primeira parte sem golos, Jacaré (28m), Arthur (30m) e um autogolo de Peixinho (36m) fizeram mexer o marcador a favor dos encarnados, enquanto Rúben Góis (29m) assinou o golo dos vilacondenses.

Benfica, Sporting, Leões de Porto Salvo e Ferreira do Zêzere seguem no topo da tabela, com seis pontos em duas jornadas.