O Sporting despediu-se, esta quarta-feira, de Pany Varela, que termina a ligação de oito temporadas com os leões e ruma ao Al Nassr.

O ala de 35 anos, considerado melhor jogador do mundo, num prémio relativo a 2022, deixa os verde e brancos com 21 títulos conquistados, entre os quais duas Ligas dos Campeões e seis campeonatos.

Tal como o Maisfutebol já noticiou, Pany Varela, que tinha contrato até 2026, vai render 250 mil euros aos cofres do Sporting, um valor assinalável para a modalidade, embora a cláusula de rescisão fosse de 500 mil. O jogador vai receber um salário anual de 300 mil euros.

O internacional português terminou a formação no Benfica, estreou-se enquanto sénior nos encarnados, e passou ainda, por empréstimo, no Belenenses e SL Olivais, antes de mudar-se em definitivo para o Fundão, que representou durante três épocas. Em 2016, iniciou a aventura no Sporting.