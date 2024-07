Foi curta a estadia de Rafa Félix no Sporting. Os leões anunciaram, esta sexta-feira, a saída do fixo de 26 anos do plantel de futsal.

O jogador brasileiro chegou aos verde e brancos a recuperar de uma grave lesão contraída quando ainda alinhava no Torreense e, por isso, na época passada só participou em oito jogos (dois golos).

Rafa Félix também já representou Uniara, São Francisco e Praia Club.