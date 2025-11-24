O Sporting goleou os gregos do AEK (11-0), em Atenas, nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futsal, no duelo inaugural da primeira de duas recém-criadas eliminatórias, que substituem a antiga Ronda de Elite.

Os brasileiros Rocha (seis minutos) e Felipe Valério (12) e o ítalo-brasileiro Alex Merlim (12) marcaram no primeiro tempo para os vice-campeões nacionais, que chegaram ao intervalo a ganhar por 3-0 e alcançaram a dezena de golos no regresso dos balneários.

Diogo Santos (minuto 21 e 32), Zicky Té (28), Tomás Paçó (29), Alex Merlim (30), Bruno Pinto (36 e 38) e o brasileiro Allan Guilherme (33) também concretizaram em mais uma goleada europeia dos Leões, que já tinham chegado aos dois dígitos esta época diante dos kosovares do Pristina (19-1), naquela que foi a sua maior vitória de sempre na Liga dos Campeões.

A segunda mão da eliminatória com o AEK está agendada para o dia 4 de dezembro, em Lisboa.

O vencedor da ronda vai medir forças, nos quartos de final, com o Benfica ou os azeris do Araz. Na primeira mão da eliminatória, os encarnados golearam em Baku por 9-0.

Dos quartos de final, jogados a duas mãos, sairão as equipas que vão disputar a final a quatro da Champions de futsal, entre os dias 8 e 10 maio de 2026, em Pesaro, Itália.