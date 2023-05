O Sporting «atropelou» esta sexta-feira os belgas do Anderlecht com uma goleada por 7-1 e está na final da Liga dos Campeões à espera do vencedor da outra meia-final entre o Benfica e o Palmas Futsal (20h00).

A equipa de Nuno Dias entrou a todo o gás no primeiro jogo da Final Four e aos três minutos já vencia por 3-0 e aos seis por 5-0. Depois, foi gerir a vantagem gorda até ao final.

Logo a abrir o jogo, na sequência de um canto marcado por Merlim, Cavinato abriu o marcador. Mais um minuto, novo canto de Merlim, golo de Tomás Paçó. Mais um minuto e Merlim marcou o terceiro.

Pelo meio do vendaval, os belgas acertaram uma bola no poste, mas aos cinco minutos, o Sporting chegou ao 4-0, com um desvio infeliz de Edú que tentava intercetar um remate de Pany Varela. A mão cheia de golos chegou pouco depois do minuto seis, por Zicky.

Com cinco golos de vantagem, os leões levantaram um pouco o pé, deixaram o Anderlecht respirar, mas acabaram por voltar à carga, aos 11 minutos, com o golo mais bonito da tarde, na sequência de um passe longo de Merlim para Erick Mendonça rematar, de primeira, à meia-volta.

Já na segunda parte, a um ritmo bem mais baixo, o melhor que os belgas conseguiram foi marcar um golo ao 26.º minuto, por Jelovcic, mas os leões responderam pouco depois, aos 29m, com o bis de Neves.

No derradeiro jogo, que se disputa este domingo (19h00), o Sporting defronta o vencedor do duelo entre Palma Futsal e o Benfica. Pela primeira vez, poderá assistir-se a uma final cem por cento portuguesa.