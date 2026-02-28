O Benfica e o Sporting, depois do empate no dérbi da última jornada, venceram os respetivos jogos da 17.º jornada da Liga de futsal. O Benfica recebeu e venceu o Fundão (6-4). O Sporting, por sua vez, visitou e goleou a Quinta dos Lombos (9-1).

Carlos Monteiro abriu as contas do jogo logo aos três minutos de jogo. André Coelho dilatou a vantagem na passagem do minuto oito. O Fundão respondeu e empatou com os golos de Pedro Marques (16m) e Mário Freitas (18m).

O Fundão chegou, inclusive, a passar à frente no marcador. Pedro Marques bisou, aos 22 minutos, para completar a cambalhota no marcador. Surgiu, porém, outro bis para mexer novamente no marcador. Carlinhos marcou aos 26 minutos para fazer o 3-3.

Arthur, internacional brasileiro, devolveu a vantagem ao Benfica aos 30 minutos. Pelo meio surgiu, ainda, a lei do ex. Peléh, que foi formado no Fundão, dilatou a vantagem dos encarnados aos 33 minutos.

Caio Pedro, pivô brasileiro, reduziu pelo Fundão (34m). Cinco minutos depois, Arthur bisou para dilatar, novamente, a vantagem do Benfica (39m).

Já o Sporting venceu a Quinta dos Lombos com uma daquelas goeladas à antiga. Em Carcavelos, os leões marcaram nove (!) golos.

Diogo Santos (14m), Rocha (15m e 31m), Tomás Paçó (16m), Bruno Pinto (16m), Wesley (34m), Felipe Valério (38m), Henrique Rafagnin (40m) e Ivan Chishala (40m) escreveram a história desta goleada.

Pela Quinta dos Lombos, Iury Bahia, de grande penalidade, marcou o único golo da equipa de Alcides Lopes.

Com estes resultados, o Benfica mantém-se líder invencível com 49 pontos. O Sporting, por sua vez, é segundo com 43 pontos.

Outros resultados:

Sp. Braga 3-1 Famalicão

Torrense 0-2 Leões de Porto Salvo

Ferreira do Zêzere 3-1 Caxinas.