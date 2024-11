Benfica e Sporting venceram os respetivos jogos da 5.ª jornada da Liga de futsal.

Os leões, tetracampeões nacionais, golearam em casa o Dínamo Sanjoanense por expressivos 7-2. Anton Sokolov (2x), Allan Guilherme (2x), Tatinho (2x) e Allan Guilherme fizeram os golos da equipa de Nuno Dias, enquanto Armando Correia assinou os golos dos visitantes.

O Sporting está no segundo lugar do campeonato com quatro vitórias em quatro jogos, apenas atrás do Benfica, que também segue só com vitórias, mas com um jogo a mais do que o rival lisboeta. Os encarnados sentiram mais dificuldades na receção ao Fundão, mas impuseram-se por 1-0 graças a um golo solitário de André Coelho.

Destaque ainda para o triunfo do Sp. Braga por 3-2 no reduto do Torreense num jogo que só teve golos na primeira parte. Os arsenalistas, vice-campeões nacionais, estão no terceiro posto com 9 pontos.