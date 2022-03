O Sporting e o Benfica venceram os respetivos jogos da 20.ª ronda do campeonato nacional de futsal.

Os leões foram ao minho golear o Sp. Braga por expressivos 8-1, resultado construído praticamente na segunda parte. A equipa da casa ainda esteve a ganhar por 1-0 e ao intervalo registava-se uma igualdade. Cavinato e Zicky destacaram ao marcar dois golos cada, enquanto o guarda-redes Guitta também fez o gosto ao pé, apontando o sétimo golo na temporada.

Já o Benfica sentiu mais dificuldades para se impor na Luz ao Torreense por 2-1. O lanterna vermelha do campeonato ainda esteve a ganhar, mas Robinho empatou na primeira parte. As águias só consumaram a reviravolta aos 37 minutos através de Tayebi.

O Sporting lidera o campeonato com 57 pontos, mais sete do que o Benfica, que segue no segundo lugar.