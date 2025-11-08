O Sporting e o Benfica venceram os respetivos jogos da 8.ª ronda do campeonato de futsal.

Os leões impuseram-se na deslocação a casa do Caxinas por expressivos 9-1, numa partida na qual a equipa de Nuno Dias disparou na etapa complementar, depois de ter chegado ao intervalo a vencer por 2-0.

Rocha assinou um póquer, Tomás Paçó bisou e Pauleta, Diogo Santos e Bruno Pinto assinaram um golo cada. Adaílton Souza fez o único tento dos caxineiros.

Com este resultado, o Sporting segue no segundo lugar do campeonato, atrás do Benfica, que assumiu a liderança isolada ao bater fora o Elétrico e beneficiando da derrota caseira dos Leões de Porto Salvo com o Rio Ave por 5-2.

Em Ponte de Sor, a equipa perdia ao intervalo por 2-1, mas virou já perto do fim com golos de Pany Varela (38m) e de André Coelho já no derradeiro minuto. Arhtur e Kutchy fizeram os outros tentos das águias, enquanto Renato Almeida e Simi Saiotti marcaram para os alentejanos.

O Benfica tem agora 24 pontos no campeonato, mais três do que Sporting e Leões de Porto Salvo.

OUTROS RESULTADOS:

Torreense-Sp. Braga, 2-3