O Sporting reforçou a equipa de futsal com Felipe Valério, ala que foi apresentado esta sexta-feira.

O jogador de 31 anos, campeão do mundo com a seleção brasileira, chega dos espanhóis do El Pozo Murcia, onde estava desde 2018.

«Vestir a camisola do Sporting é uma sensação muito boa e espero retribuir a aposta», disse Felipe Valério, aos meios de comunicação dos leões.

«Toda a gente fala muito bem do Sporting, uma equipa vencedora, muito competitiva. Quero aprender com os meus companheiros, treinador, corpo técnico, e ajudar o Sporting a continuar esta carreira vitoriosa. Já joguei com o Taynan no AD El Pozo, com o Henrique Rafagnin no A. Carlos Barbosa de Futsal, e com o Rocha na seleção», afirmou ainda.

Recorde-se que o Sporting falhou a conquista do pentacampeonato, ao perder a final do play-off com o Benfica.