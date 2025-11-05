Futsal: Sporting resolve tudo cedo e acaba a golear o Fundão
«Leões» vencem por 8-1 no fecho da oitava jornada da fase regular da Liga portuguesa
Concluída com sucesso a Ronda Principal da Liga dos Campeões, o Sporting regressou ao campeonato nacional de futsal com um triunfo folgado diante do “lanterna vermelha” Fundão, por 8-1, no Pavilhão João Rocha.
Na partida que completou a sétima jornada da fase regular da Liga, os Leões resolveram rapidamente a questão, uma vez que aos 14 minutos já venciam por 7-0.
Diogo Santos completou um hat-trick e Allan Guilherme e Alex Merlim bisaram pelos sportinguistas, que viram Mário Freitas reduzir a diferença ao minuto 16.
A segunda parte teve apenas um golo, que surgiu bem perto do fim, apontado por Bruno Pinto.
O Sporting chega aos 18 pontos na Liga Placard, menos três do que a dupla de líderes composta por Leões de Porto Salvo e Benfica, que nesta quarta-feira derrotou o Caxinas por 3-1. Já o Fundão ainda não somou qualquer ponto e é último classificado.