O Sporting soma e segue líder na liga de futsal. Na tarde desta sexta-feira, em Angra do Heroísmo, venceu o Lusitânia dos Açores, por 8-2, em jogo da 19.ª jornada do campeonato.

Os leões ficaram na frente do marcador aos dois minutos, com um autogolo. Mais golos, só depois dos primeiros dez minutos, com Pauleta a marcar dois (11m, 17m) e, pelo meio, Sokolov (14m), Rocha (14m) e Wesley Reinaldo (15m) a marcarem também um golo cada, para o 0-6 no marcador.

Em cima do intervalo, Welinton, de penálti, reduziu a desvantagem dos açorianos.

Na segunda parte, Pauleta completou o seu hat-trick (25m) e Rocha o seu bis (28m), tendo Tiago Tavares reduzido a diferença, para o 2-8 final no marcador, ao minuto 32. Foi a oitava vitória seguida do Sporting na liga.

Ainda este sábado, o Caxinas recebeu e venceu o Dínamo Sanjoanense, por 1-0, com um golo de Martín Dorda.

Este sábado, há ainda os jogos Eléctrico-Sp. Braga (20h00) e Torreense-Leões de Porto Salvo (21h30).

Na sexta-feira, houve empate a três golos entre Fundão e Quinta dos Lombos. O Benfica-Ferreira do Zêzere, agendado para as 20 horas de segunda-feira, encerra a jornada.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 53 pontos

2.º: Benfica, 45 (menos um jogo)

3.º: Sp. Braga, 37 (menos um jogo)

4.º: Leões de Porto Salvo, 33 (menos um jogo)

5.º: Quinta dos Lombos, 30

6.º: Fundão, 27

7.º: Ferreira do Zêzere, 21 (menos um jogo)

8.º: Caxinas, 19

9.º: Eléctrico, 18 (menos um jogo)

10.º: Torreense, 14 (menos um jogo)

11.º: Dínamo Sanjoanense,

12.º: Lusitânia dos Açores, 9