Apesar do hat-trick de Tomás Paçó, o Sporting tropeçou na receção ao Elétrico (3-3) e perdeu Zicky Té, expulso a três minutos do fim, para o dérbi com o Benfica, da 22.ª jornada da fase regular da Liga de futsal.

Quando, aos 26 minutos, Tomás Paçó apontou o seu terceiro golo no jogo, o Sporting passava a dispor de uma vantagem de três golos no marcador, mas a reta final da partida foi caótica para os leões.

Não só não evitaram que o Elétrico anulasse essa vantagem, com Thiaguinho a bisar e Milton Dias a selar a igualdade, como também viram Zicky Té ser expulso, após ter atingido o rosto de Telmo Sousa quando tentava libertar-se da sua marcação.

O resultado poderia ter sido ainda mais penalizador para a equipa de Alvalade. A um minuto do fim, quando atacava com o guarda-redes avançado, uma perda de bola permitiu a um jogador do Elétrico rematar para a baliza deserta, valendo ao Sporting a ação de Taynan, que correu o campo de lés a lés para desviar a bola para o poste da sua baliza.

Apesar do deslize, o Sporting segue, tranquilo, no comando da fase regular da Liga, com 57 pontos, mais nove do que o Benfica, que tem duas partidas em atraso. O próximo jogo dos leões no campeonato é no Pavilhão da Luz, frente às águias, a 11 de maio.

Antes, o Sporting joga a final four da Liga dos Campeões de futsal, na cidade francesa de Le Mans. Nas meias-finais, a equipa leonina terá pela frente os espanhóis do Palma, no dia 2 de maio (20:00).