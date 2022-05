O Sporting venceu esta sexta-feira na visita ao Futsal Azeméis, por 3-0, em jogo realizado no Pavilhão Municipal de Vale de Cambra e relativo ao jogo um dos quartos de final do play-off do campeonato.

Os golos da equipa comandada por Nuno Dias foram apontados por Pauleta, na primeira parte, aos 13 e aos 19 minutos, e por Pany Varela, este já no último minuto do encontro (40m).

O jogo dois, em casa dos leões, é no próximo sábado, dia 4 de junho.

Na noite desta sexta-feira, há um Quinta dos Lombos-Fundão (21h00).

Na quinta-feira, o Benfica também se adiantou no play-off, ao bater, fora, o Leões de Porto Salvo, por 3-1, com golos de Carlos Monteiro, Tayebi e Jacaré. Bruno Pinto marcou para a equipa da casa.

O play-off arrancou na quarta-feira, com o Sp. Braga/AAUM a vencer na receção ao Eléctrico, no desempate por penáltis (5-4), após o 1-1 registado no final do prolongamento.

O jogo dois entre Benfica e Porto Salvo é na próxima sexta-feira, 3 de junho, dia em que o Elétrico recebe o Sp. Braga/AAUM para o jogo dois. O jogo dois entre Fundão e Quinta dos Lombos é, tal como o Sporting-Azeméis, a 4 de junho.